В Северной Осетии собирают средства на создание "народного зверинца" на кладбище

В Северной Осетии в районе Беслана волонтёры объявили сбор средств на создание "народного зверинца". Об этом сообщает Mash.
Волчат и медвежат подкинули смотрителю кладбища около двух лет назад. Тогда же для них соорудили небольшие клетки, в которых хищникам сейчас очень тесно. Более того, у них даже нет навесов, чтобы укрываться от жары или дождя.
— Глядя на них, мне становится очень плохо, я расстраиваюсь, — говорит волонтёр Александр Демченко.
Другой активист, Аслан Атаров, поясняет, что стоимость вольера для медведей — 200 тысяч рублей, а для волков — 80 тысяч. Предполагается, что площадь новых клеток составит 50 и 30 квадратных метров соответственно.
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