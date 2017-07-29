В Северной Осетии собирают средства на создание "народного зверинца" на кладбище

Медведи и волки уже несколько лет живут у кладбищенского смотрителя в разбитых тесных клетках, и местные активисты хотят переселить их в нормальные вольеры.

В Северной Осетии в районе Беслана волонтёры объявили сбор средств на создание "народного зверинца". Об этом сообщает Mash.

Волчат и медвежат подкинули смотрителю кладбища около двух лет назад. Тогда же для них соорудили небольшие клетки, в которых хищникам сейчас очень тесно. Более того, у них даже нет навесов, чтобы укрываться от жары или дождя.

— Глядя на них, мне становится очень плохо, я расстраиваюсь, — говорит волонтёр Александр Демченко.

Другой активист, Аслан Атаров, поясняет, что стоимость вольера для медведей — 200 тысяч рублей, а для волков — 80 тысяч. Предполагается, что площадь новых клеток составит 50 и 30 квадратных метров соответственно.