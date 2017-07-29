В Венесуэле протестующие заблокировали улицы в попытке сорвать выборы

Голосование за кандидатов в конституционную ассамблею пройдёт уже завтра, 30 июля.

Сегодня в Венесуэле демонстранты заблокировали улицы, пытаясь сорвать грядущие выборы в конституционную ассамблею страны. Голосование протестующие считают попыткой президента Венесуэлы Николаса Мадуро усилить свою власть в стране. О беспорядках сообщает Reuters.

— Расширьте баррикады к завтрашнему дню, и все выйдут на улицы в Венесуэле, — призвал оппозиционный депутат парламента Фредди Гевара в своем твиттере.

Выборы в ассамблею назначены на 30 июля. Конституционная ассамблея — новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы. Ни один из кандидатов в орган не является представителем оппозиционных сил в стране.