Саакашвили заявил, что Правительством Украины всё ещё управляет Яценюк

По его мнению, нынешний кабинет министров Украины — самый уродливый в истории страны.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что ключевые решения в Правительстве Украины по-прежнему, несмотря на отставку, принимает экс-премьер Арсений Яценюк. Об этом Саакашвили, лишённый теперь и грузинского и украинского гражданства, заявил "Украинской правде".

— Я сознательно всё делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца — до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошёл олигархический договорняк, — считает грузинско-украинский политик.

По его мнению, нынешнее правительство Владимира Гройсмана стало "самым уродливым в истории Украины", а также недееспособным, из-за чего премьер "постоянно советуется с Яценюком.

Сейчас Саакашвили находится в Соединённых Штатах. Он намерен через суд добиваться восстановления гражданства Украины.