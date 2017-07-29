Трамп намерен прекратить субсидирование страховых компаний по Obamacare

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Трамп намерен прекратить субсидирование страховых компаний по Obamacare

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS / Carlos Barria

Ранее члены верхней палаты Конгресса США отклонили ключевое предложение, которое отменило бы большую часть действующей системы здравоохранения и медицинского страхования.

Если новый законопроект о здравоохранении в США не будет одобрен в ближайшее время, то субсидирование страховых компаний прекратится, заявил лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп.

— Если новый законопроект о здравоохранении не одобрят в спешном порядке, выплаты страховым компаниям и членам конгресса прекратятся совсем скоро! — написал Трамп в своём "Твиттере".

Напомним, упразднение действующей системы здравоохранения и медицинского страхования Obamacare стало одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. Взамен он обещал жителям США предоставить лучшую медицинскую систему, однако, не уточнив какую.

По мнению экспертов, отмена Obamacare лишит от 18 до 22 миллионов жителей страны медицинской страховки, а значит и доступа к медицинским услугам.

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