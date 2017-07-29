Поиски последнего члена экипажа затонувшего в Крыму сухогруза отложили до утра

Поисково-спасательная операция в Черном море приостановлена до утра в связи с наступлением ночи и темноты. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике Крым.
Ранее сообщалось, что судно под флагом Того вышло в море, проигнорировав штормовое предупреждение. В результате оно опрокинулось и затонуло примерно в 40 километрах от берега в нейтральных водах между Крымом и Турцией. Ранее спасатели нашли трёх членов экипажа в шлюпке, ещё пятерых — на плоту.
В настоящее время моряки госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Все они являются гражданами Сирии и Индии.
Сухогруз "Анда" перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.
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