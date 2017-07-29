Поиски последнего члена экипажа затонувшего в Крыму сухогруза отложили до утра

Судно потерпело бедствие сегодня в первой половине дня, на борту находились девять членов экипажа. Восемь из них спасены, о девятом до сих пор нет информации.

Поисково-спасательная операция в Черном море приостановлена до утра в связи с наступлением ночи и темноты. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике Крым.

Ранее сообщалось, что судно под флагом Того вышло в море, проигнорировав штормовое предупреждение. В результате оно опрокинулось и затонуло примерно в 40 километрах от берега в нейтральных водах между Крымом и Турцией. Ранее спасатели нашли трёх членов экипажа в шлюпке, ещё пятерых — на плоту.

В настоящее время моряки госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Все они являются гражданами Сирии и Индии.

Сухогруз "Анда" перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.