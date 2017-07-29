Российские артисты "взяли в плен" солиста Rammstein и заставили делать селфи

Читайте также

Российские артисты "взяли в плен" солиста Rammstein и заставили делать селфи

547
Сигнал SOS Тилль Линдеманн подал через социальные сети. Музыкант попросил "спасти" его от Ольги Бузовой и Иосифа Пригожина.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн записал видео с просьбой вызволить его из "плена" российских звёзд. Оказалось, во время фестиваля в Баку российские артисты активно фотографировались с немецким музыкантом.

Поклонников Тилля удивило обилие снимков, они поиронизировали, что Линдеманна держат в заложниках и заставляют сниматься. В соцсетях ему даже предложили подать сигнал SOS, моргнув дважды.

#tilllindemann #baku #azerbaijan #zharafest

Публикация от ANAR REIBAND (@reiband)

На видео Тилль держит перед собой бумажку с надписью Нelp ("Помогите!") и отчаянно моргает.

Среди счастливчиков, успевших сделать селфи с немецким рокером, оказалась Ольга Бузова, а также певица Слава, Иосиф Пригожин, Александр Ревва, Анита Цой и многие другие.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!