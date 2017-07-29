Посольство РФ в США заявило, что санкции не улучшат отношения между странами

В российском Посольстве в США недоумевают в связи с заявлением американского госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом говорится в официальном сообщении дипмиссии.
— В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений, — говорится в сообщении.
Об утверждении нового пакета антироссийских ограничений сенатом стало известно несколько дней назад. Накануне, 28 июля, Россия объявила о принятии контрсанкций. Вашингтон уже выразил Москве протест по поводу ответных мер.
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