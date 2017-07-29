В Мосгордуме хотят запретить перевозить в метро гироскутеры и моноколёса

Изменения в правила пользования Московским метрополитеном вносятся соответствующим постановлением Правительства Москвы.

Председатель комиссии Московской городской думы Инна Святенко предложила запретить использовать в столичном метрополитене современные спортивные транспортные средства — моноколёса и гироскутеры.

— Зачастую молодые люди пользуются гироскутерами и другими современными спортивными транспортными средствами для передвижения по платформе от вагона метро до эскалатора и обратно, и даже в часы пик, пользуясь тем, что они не указаны в правилах пользования метрополитена, подобно роликам, велосипедам или самокатам, а значит, им не могут ни выговор сделать, ни оштрафовать, — заявила Святенко в интервью агентству РИАМО.

Таким образом, по её словам, "в целях безопасности и удобства всех пассажиров" данные устройства необходимо внести в список запрещённых в московском метро.

В настоящее время правила пользования столичной подземкой запрещают провоз и использование на станциях метрополитена роликов, велосипедов, кроме складных, скейтбордов и самокатов. Однако перевозить велосипеды в вагонах поездов, курсирующих на Московском центральном кольце, правилами разрешается.