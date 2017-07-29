Рогозин о санкциях США: Жду, когда у Европы появится гордость

Новый пакет антироссийских санкций вице-премьер назвал "очень тягостным зрелищем, круговой порукой демократов и республиканцев".

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин высказался о новых антироссийских санкциях, утверждённых Сенатом США. В эфире телеканала "Россия-24" политик отметил, что в сложившейся ситуации ждёт, когда у европейцев появится собственное мнение и гордость.

— Я просто жду, когда у Европы вырастет собственное мнение, собственная гордость, собственное ощущение того, что они тоже собой должны представлять, а не быть марионетками Вашингтона, — заявил вице-премьер.

Новый пакет антироссийских санкций он назвал "очень тягостным зрелищем, круговой порукой демократов и республиканцев".

— США прикрывают поставки нашей продукции и сразу предлагают продукцию свою. Европейцы в шоке от такого экономического политического цинизма, — пояснил Рогозин.

Напомним, новый пакет санкций против России, а также Ирана и КНДР уже был одобрен Сенатом США. Теперь документ отправился на подпись американскому президенту, который неоднократно выражал проекту закона свою поддержку.