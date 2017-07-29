Из Музея Армстронга в Огайо похитили золотую копию лунного модуля

В поиске злоумышленников местным полицейским помогают полиция штата и сотрудники ФБР.

Неизвестные злоумышленники украли из музея в штате Огайо золотой лунный модуль — пятидюймовую копию космического аппарата, на котором американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин спустились на поверхность естественного спутника Земли.

Police say rare gold replica of the lunar space module stolen from Ohio's Neil Armstrong Air and Space Museum. https://t.co/jT0du9ibzX #odd — AP Oddities (@AP_Oddities) 29 июля 2017 г.

Как сообщает агентство Associated Press, полиция Уапаконеты прибыла к музею, когда там сработала сигнализация, и обнаружила пропажу. Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. Помощь в поиске преступников местным полицейским оказывают их коллеги из Бюро уголовного преследования штата Огайо и сотрудники ФБР.

Золотой лунный модуль Нилу Армстронгу, Баззу Олдрину и Майклу Коллинзу подарила компания Cartier после исторической высадки на Луну экспедиции "Аполлон-11" 20 июля 1969 года. Позднее астронавты передали его Музею воздуха и космоса Армстронга в родном для Нила городе — Уапаконете.

Нил Армстронг скончался 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет.