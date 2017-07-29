Президент Боливии выступил против антироссийских санкций США

Читайте также

Президент Боливии выступил против антироссийских санкций США

653

Президент Боливии Эво Моралес. Фото: © REUTERS/Courtesy of Bolivian Presidency/Jose Lirauze

По мнению Эво Моралеса, своими действиями власти Соединённых Штатов нарушают международное право.

Президент Боливии Эво Моралес выступил против новых санкций США в отношении России.

— США снова хотят ввести односторонние санкции против России. Они противоречат международному праву. Боливия их отвергает, — написал Моралес в своём микроблоге в "Твиттере".

Ранее обе палаты Конгресса США — палата представителей и сенат — одобрили законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ предполагает дополнительные ограничения против российского экономического сектора, а также фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Накануне законопроект поступил на подпись президенту Дональду Трампу.

По мнению боливийского лидера, своими действиями Соединённые Штаты подвергают опасности другие страны и международное право.

— С таким типом санкций США подтверждают свою угрозу многостороннему миру, международному праву и объединённым нациям, — заключил Моралес.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!