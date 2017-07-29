Президент Боливии выступил против антироссийских санкций США

По мнению Эво Моралеса, своими действиями власти Соединённых Штатов нарушают международное право.

Президент Боливии Эво Моралес выступил против новых санкций США в отношении России.

EEUU nuevamente pretende imponer sanciones unilaterales contra Rusia. Éstas son contrarias al derecho internacional. Bolivia la rechaza. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 июля 2017 г.

— США снова хотят ввести односторонние санкции против России. Они противоречат международному праву. Боливия их отвергает, — написал Моралес в своём микроблоге в "Твиттере".

Ранее обе палаты Конгресса США — палата представителей и сенат — одобрили законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ предполагает дополнительные ограничения против российского экономического сектора, а также фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Накануне законопроект поступил на подпись президенту Дональду Трампу.

По мнению боливийского лидера, своими действиями Соединённые Штаты подвергают опасности другие страны и международное право.

Con este tipo de sanciones, EEUU se ratifica como una amenaza al multilateralismo, al derecho internacional y a las NNUU. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 июля 2017 г.

— С таким типом санкций США подтверждают свою угрозу многостороннему миру, международному праву и объединённым нациям, — заключил Моралес.