Politico: Трампа вынудили одобрить санкции против России

Ранее, после подписания палатой представителей и сенатом, законопроект об ужесточении ограничительных мер в отношении РФ поступил на подпись лидеру США.

Столкнувшись с единодушием американского конгресса в отношении законопроекта о санкциях против России, президент США Дональд Трамп не будет иметь иного выбора, кроме как подписать данный документ. Об этом в интервью изданию Politico заявил бывший чиновник Госдепартамента Эдвард Фишман.

— Столкнувшись с единым мнением конгресса и подозрениями в связях с российским лидером, Трамп не может сделать ничего другого, кроме как подписать законопроект, которому Белый дом противится, — приводит издание слова Фишмана.

По информации Politico, заявление администрации президента о том, что Трамп одобрил окончательную версию законопроекта на основании того, что в ней учли его замечания, — попытка Белого дома "сохранить лицо".

— Решение наложить на законопроект вето было бы для администрации абсолютно безрассудным. Конгресс преодолел бы вето, и Трамп в итоге только подлил бы масла в огонь "российского" скандала в Вашингтоне, — сказал Фишман.

Ранее Лайф сообщал, что обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ предполагает дополнительные ограничения против российского экономического сектора, а также лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Накануне законопроект поступил на подпись президенту Дональду Трампу.