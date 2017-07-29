Сотни жительниц Стамбула вышли на марш против ограничений в ношении одежды

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Сотни жительниц Стамбула вышли на марш против ограничений в ношении одежды

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Акция протеста в Стамбуле. Фото: © REUTERS/Murad Sezer

Несколько сотен турчанок вышли на улицы Стамбула, чтобы выразить свой протест против насилия и враждебного отношения со стороны мужчин, которые требуют от них более консервативного стиля в одежде. Об этом сообщает агентство Reuters.

Акция началась в азиатской части города. Женщины скандировали лозунги и несли надетые на вешалки джинсовые шорты как пример одежды, которую многие мужчины считают неприличной.

Стамбул считается достаточно либеральным городом для женщин и представителей сексуальных меньшинств, однако после прихода к власти Реджепа Эрдогана участились случаи словесных и физических атак, жертвами которых становятся женщины.

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