Саакашвили: Власти Украины использовали фальшивку, чтобы лишить меня гражданства

По мнению грузинско-украинского политика, произошедшее — не что иное, как уголовное преступление.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили обвинил украинские власти в использовании поддельных документов, на основании которых политика лишили гражданства. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета! — написал Саакашвили.

Он потребовал провести почерковедческую экспертизу, поскольку произошедшее, по его словам, не что иное, как уголовное преступление.

— Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики! — резюмировал грузинско-украинский политик.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко в начале этой недели подписал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили назвал этот шаг ударом в спину.