Мэр коммуны во Франции обвинил волков в лесных пожарах

В конце прошлого века волки во Франции находились на грани вымирания. Теперь же число особей достигает 400.

Лесные пожары, бушующие во Франции уже несколько недель, связаны с увеличением популяции волков, считает мэр французской коммуны Артиг Габриэль Магне.

По его словам, волки стали чаще убивать домашних овец — за последний год в стране погибло более восьми тысяч животных — и держат в страхе фермеров, которые боятся ходить в лес. Из-за этого он не чистится и зарастает, что приводит к пожарам.

Издание Daily Mail отмечает, что ещё 20 лет назад волки во Франции находились на грани вымирания. Теперь на территории страны обитает около 400 особей, а власти разрешили охотникам убивать до 40 волков в год.

Напомним, площадь лесных пожаров, охвативших юго-восток Франции, достигает 4 тысяч гектаров. Ранее из-за стихии было прервано железнодорожное сообщение между Парижем и Марселем.