После ливня воду со стадиона в Роттердаме пришлось убирать швабрами

Обрушившийся на Роттердам сильный дождь помешал проведению матча между сборными Германии и Дании, которые должны были встретиться в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу среди женщин. На поле образовались глубокие лужи, в которых застревал мяч, и на борьбу с водой пришлось мобилизовать всех работников стадиона.
Just a light drizzle pic.twitter.com/bGZgaIztW4 (via @ZDFsport) #WEURO17— The Offside Rule (@OffsideRulePod) 29 июля 2017 г.
Лишнюю влагу с поля убирали проверенным дедовским способом — швабрами. А мини-бассейн, в который превратилась площадка перед тренерской скамейкой у кромки поля, вычерпывали вёдрами. Как сообщило немецкое издание WAZ, журналистам пришлось работать босиком, поскольку вода доходила им до щиколоток.
Things are a little wet in Rotterdam. Kick-off delayed. Dugouts flooded. #WEURO2017 #GERDEN pic.twitter.com/BBIl6Ejsjv— Charlie Lawry (@CharlieLawry) 29 июля 2017 г.
Некоторые из работников стадиона, мобилизованных на борьбу с последствиями ливня, пытались отвлечься от рутинной работы, воображая себя футболистами. Получалось не у всех. Благодаря одному неловкому удару девушка, чьё имя журналистам пока не известно, уже попала на страницы всех крупнейших европейских изданий. Впрочем, неловкость момента, равно как и внезапно свалившаяся на неё слава, героиню дня, похоже, не тяготят.
When life comes at you hard ... #GERDEN #WEURO2017 pic.twitter.com/91fjPOnlmt— Ann Odong ⚽️ (@AnnOdong) 29 июля 2017 г.
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже объявила, что матч между немецкой и датской сборными пройдёт в воскресенье, 30 июля, но о точном времени сообщат дополнительно.
Germany v Denmark is officially postponed because this, basically pic.twitter.com/D93ibHz4rH (via @WoSoComps) #WEURO2017 #GERDEN— The Offside Rule (@OffsideRulePod) 29 июля 2017 г.
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