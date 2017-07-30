После ливня воду со стадиона в Роттердаме пришлось убирать швабрами

Пресс-служба УЕФА объявила, что матч между немецкой и датскими сборными пройдёт в воскресенье.

Обрушившийся на Роттердам сильный дождь помешал проведению матча между сборными Германии и Дании, которые должны были встретиться в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу среди женщин. На поле образовались глубокие лужи, в которых застревал мяч, и на борьбу с водой пришлось мобилизовать всех работников стадиона.

Лишнюю влагу с поля убирали проверенным дедовским способом — швабрами. А мини-бассейн, в который превратилась площадка перед тренерской скамейкой у кромки поля, вычерпывали вёдрами. Как сообщило немецкое издание WAZ, журналистам пришлось работать босиком, поскольку вода доходила им до щиколоток.

Некоторые из работников стадиона, мобилизованных на борьбу с последствиями ливня, пытались отвлечься от рутинной работы, воображая себя футболистами. Получалось не у всех. Благодаря одному неловкому удару девушка, чьё имя журналистам пока не известно, уже попала на страницы всех крупнейших европейских изданий. Впрочем, неловкость момента, равно как и внезапно свалившаяся на неё слава, героиню дня, похоже, не тяготят.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже объявила, что матч между немецкой и датской сборными пройдёт в воскресенье, 30 июля, но о точном времени сообщат дополнительно.