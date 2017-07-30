К счастью, самого политика в тот момент в особняке не оказалось — он принимает участие в предвыборной кампании действующего президента страны.

Вооружённый мачете мужчина проник в дом вице-президента Кении Уильяма Руто и ранил охранника. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Первоначально СМИ сообщали о том, что нападение совершила группа злоумышленников, но впоследствии стало известно, что действовал одиночка. Отмечается, что злоумышленнику удалось скрыться и спрятаться в недостроенном здании. Что с ним стало потом, полиция не сообщает.

Раненый охранник находится в стабильном состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

8 августа в Кении пройдут всеобщие выборы, и в момент нападения Уильям Руто находился вне дома — он принимает участие в предвыборной кампании действующего президента страны Ухуру Кениата, который намерен переизбираться на второй срок.