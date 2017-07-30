Австралийская полиция предотвратила теракт на борту самолёта

Австралийская полиция задержала четырёх человек, которых подозревают в подготовке теракта на борту самолёта. Как сообщает телеканал Fox News, обыски прошли сразу в нескольких домах в пригородах Сиднея.

#BREAKING Australia disrupts terror plot to bring down airplane, according to Prime Minister — AFP news agency (@AFP) 29 июля 2017 г.

По данным местных СМИ, участие в контртеррористической операции принимали несколько десятков сотрудников полиции и спецслужб. О происходящем они докладывали премьер-министру страны Малкольму Тёрнбуллу.

Ожидается, что более подробную информацию о проведённых задержаниях и планах террористов глава австралийского правительства сообщит днём в воскресенье, 30 июля.