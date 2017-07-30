Австралийская полиция предотвратила теракт на борту самолёта

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Австралийская полиция предотвратила теракт на борту самолёта

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Австралийская полиция задержала четырёх человек, которых подозревают в подготовке теракта на борту самолёта. Как сообщает телеканал Fox News, обыски прошли сразу в нескольких домах в пригородах Сиднея.

По данным местных СМИ, участие в контртеррористической операции принимали несколько десятков сотрудников полиции и спецслужб. О происходящем они докладывали премьер-министру страны Малкольму Тёрнбуллу.

Ожидается, что более подробную информацию о проведённых задержаниях и планах террористов глава австралийского правительства сообщит днём в воскресенье, 30 июля.

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