Саакашвили заявил, что считает себя украинцем

Грузинский экс-лидер подчеркнул, что не собирается принимать гражданство какой-либо другой страны или просить политического убежища.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью телеканалу "Рустави 2" заявил, что по-прежнему считает себя гражданином Украины, а решение Петра Порошенко лишить его украинского гражданства является "незаконным шагом испуганного человека".

— Он (Пётр Порошенко. — Прим. Лайфа) нарушил конституцию Украины и её международные обязательства. Я являюсь гражданином Украины вне зависимости от того, какие документы были подписаны, — сказал Саакашвили.

Напомним, 26 июля стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили узнал об этом, находясь в США, а позже заявил, что будет обжаловать решение Порошенко.