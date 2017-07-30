В США собака пришла на помощь девочкам, в которых ударила молния

Благодаря действиям животного пострадавших удалось спасти. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В США собака позвала на помощь людей, когда две девочки потеряли сознание от удара молнии, пишет Daily Mirror.

Жительницы штата Юта — восьми и шестнадцати лет — находились в лагере вместе со своими родственниками. В сопровождении собаки девочки пошли кататься на квадроциклах, в какой-то момент в них ударила молния.

— Собака вернулась в лагерь и подняла тревогу. Семья последовала за ней на место, где и были обнаружены девочки, лежащие без сознания, — говорится в заявлении полиции.

Пострадавших в срочном порядке на вертолёте доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.