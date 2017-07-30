В США хакеры сумели взломать машины для голосования всего за 90 минут

Всего 90 минут потребовалось участникам проходящей в эти дни в Лас-Вегасе конференции по кибербезопасности, чтобы взломать машины для голосования, используемые на выборах в США. Как сообщает портал The Hill, хакеры заявили о серьёзных физических и программных уязвимостях устройств.

В частности, у некоторых машин обнаружились физические порты, которые можно использовать для подключения носителей, содержащих вредоносное программное обеспечение. У других удалось выявить небезопасные соединения Wi-Fi или устаревшие операционные системы с уязвимостями безопасности.

— Без сомнения, наши машины для голосования не защищены от хакеров. Благодаря этому эксперименту мы стали лучше понимать, в чём их слабость. Страшно то, что наши зарубежные противники, такие как Россия, Северная Корея и Иран, обладают возможностями их взломать, подорвав тем самым принципы демократии и поставив под угрозу национальную безопасность США, — сказал исполнительный директор Cambridge Global Advisors Джейк Браун, который и предложил провести этот эксперимент.