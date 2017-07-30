Рейтинг президента Бразилии достиг 5%

Результаты последнего социологического опроса стали худшими для правительства страны с 1986 года.

Уровень одобрения президента Бразилии Мишела Темера и его правительства достиг рекордного минимума — 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого бразильским институтом общественного мнения и статистики, пишет агентство Синьхуа.

Отмечается, что 70% опрошенных считают эффективность работы правительства страны плохой или очень плохой, а 21% — нормальной. Остальные 4% воздержались от ответа.

Напомним, в мае этого года Мишел Темер оказался замешан в коррупционном скандале. В общем доступе оказалась аудиозапись, на которой бразильский президент просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью. Несколько оппозиционных политиков направили запрос об импичменте президента, а жители ряда бразильских городов устроили массовые протесты, требуя отставки Темера. Сам Темер обвинения отвергает.