CBS: США созовут Совбез ООН на экстренное заседание по ракетному запуску КНДР

Предметом для разговора должен стать ответ международного сообщества на вторые за этот месяц ракетные испытания, проведённые Пхеньяном.

Соединённые Штаты надеются организовать в понедельник, 31 июля, экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором участники обсудят очередной запуск северокорейской ракеты. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских дипломатов.

U.S. hopes for emergency U.N. Security Council meeting over second North Korean ICBM test https://t.co/tbdaQlBlMh pic.twitter.com/qKTKg8Lac1 — CBS News (@CBSNews) 29 июля 2017 г.

Предметом для разговора должен стать ответ международного сообщества на вторые за этот месяц ракетные испытания, проведённые Пхеньяном. Впрочем, по информации СМИ, официальный запрос на проведение заседания пока не был отправлен.

— Мы не призывали к проведению встречи, — сказала в интервью CBS News постпред США при ООН Никки Хейли.

Напомним, запущенная КНДР баллистическая ракета за 45 минут пролетела около тысячи километров и упала в центральной части Японского моря. Позднее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ракета может достичь любой точки США.