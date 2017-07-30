Спасённая принцем Уильямом женщина скончалась в больнице

Несколько дней назад 50-летняя британка попала под полицейский фургон и получила тяжёлые травмы головы.

Женщина, сбитая полицейской машиной, которую принц Уильям в свою последнюю рабочую смену в должности пилота вертолёта скорой помощи доставил в больницу, скончалась от полученных травм. Об этом сообщает телеканал BBC.

Как ранее сообщал Лайф, принц Уильям проработал в медицинской авиации около двух лет. В свою последнюю смену в должности пилота спасательного вертолёта внук королевы Великобритании вылетел на помощь женщине, попавшей под колёса полицейского автомобиля в графстве Норфолк.

В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы головы. Вертолёт, которым управлял Уильям, доставил пострадавшую в больницу. В течение двух дней врачи боролись за её жизнь, однако спасти женщину не удалось.

BBC отмечает, что скорая медицинская служба, в которой работал принц, оказывает помощь пострадавшим в различных ситуациях: пожарах, ДТП, а также при проблемах со здоровьем. Ежедневно служба обрабатывает до двух тысяч обращений.