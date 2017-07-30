Виновником стометрового цунами в Гренландии учёные назвали массивный оползень

Сначала сейсмологи полагали, что гигантская волна возникла после землетрясения в западной части острова.

Волну высотой более 100 метров, разрушившую 11 домов в рыбацкой деревушке Нуугаатсиак в северо-западной части Гренландии, вызвал необычайно массивный оползень во фьорде Каррат. К такому выводу, как сообщает издание The Nature, пришла группа датских и американских сейсмологов.

Трагедия произошла вечером 17 июня. По словам учёных, сумевших воссоздать картину произошедшего, крупные куски горной породы рухнули с высоты около тысячи метров в воду, породив тем самым волну, которая смыла жилые дома и четырёх человек.

Первоначально считалось, что цунами стало следствием землетрясения — приборы действительно зафиксировали сейсмический сигнал магнитудой 4,1. Однако учёных смутило то, что никакой тектонической активности ни перед толчками, ни после них уловить не удалось. Лишь прибыв в Гренландию и изучив береговую линию, исследователи поняли, что стало причиной образования гигантской волны.

— Вызванные оползнями цунами намного локальнее, чем цунами, порождённые землетрясениями. Но они могут быть очень высокими и обладать не меньшей разрушительной силой, — рассказал руководитель научной группы, инженер-эколог Технологического института Джорджии в Атланте Германн Фриц.

Учёные планируют создать 3D-реконструкцию гренландских событий, что в будущем поможет предсказывать возникновение гигантских волн, вызванных оползнями, и в других уголках планеты.

Добавим, что крупнейшее цунами зарегистрировано в июле 1958 года в заливе Литуйя на Аляске. Тогда землетрясение магнитудой 8,1 спровоцировало гигантские оползни. Около 300 миллионов кубометров земли, камней и льда завалили фьорд, вызвав волну высотой более 500 метров, которая обрушилась на побережье. Жертвами стихии стали пять человек.