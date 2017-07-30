В Краснодарском крае в результате ДТП погибло пять человек

Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин близ посёлка Водный Красноармейского района.

В результате столкновения ВАЗа и "мерседеса" в Краснодарском крае погибло пять человек, двое с травмами госпитализированы.

По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ещё один от госпитализации отказался.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Предположительно, авария произошла из-за нарушения одним из водителей правил дорожного движения.