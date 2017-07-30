США потратили $22 млн на оснащение военного учебного центра в Львовской области

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США потратили $22 млн на оснащение военного учебного центра в Львовской области

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Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015". Фото: © РИА Новости

Соединённые Штаты Америки вложили 22 миллиона долларов в оснащение военного учебного центра в Львовской области. Об этом сообщает агентство РИА "Новости", ссылаясь на заявление пресс-службы Министерства обороны Украины.

— В учебном центре, что в Яворове (Львовская область. — Прим. ред.), в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 миллиона долларов, —говорится в сообщении.

Вашингтон в течение трёх лет оказывает военную поддержку Киеву, однако пока речь идёт о предоставлении обмундирования, оборудования и работе инструкторов. В то же время в Конгрессе США регулярно ведутся дебаты на тему возможных поставок летального вооружения на Украину.

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