В США начали штрафовать за использование гаджетов на пешеходном переходе

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В США начали штрафовать за использование гаджетов на пешеходном переходе

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Девушка с телефоном в руках. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Исключение предусмотрено для звонков в экстренные службы — за них наказывать не будут.

Гонолулу (штат Гавайи) стал первым крупным городом США, в котором пешеходам запрещается пользоваться электронными устройствами при переходе через дорогу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что нарушителей, отвлекающихся на телефоны и ноутбуки, будут штрафовать на сумму от 15 до 35 долларов. При повторном нарушении штраф может вырасти до 99 долларов. Звонки в экстренные службы под запрет не попадают.

Некоторые американцы уже обвинили правительство в чрезмерном регулировании поведения людей.

По данным местных властей, в 2000– 2011 годах ДТП с пешеходами, которые, уткнувшись в свои электронные устройства, переходили через дорогу, привели к более чем 11 тысячам травм в США.

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