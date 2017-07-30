Полиция Мексики обнаружила в грузовике 178 нелегалов из Центральной Америки

Водитель автомобиля сбежал, а голодные мигранты обратились за помощью к местным жителям.

178 нелегальных мигрантов из Центральной Америки обнаружила мексиканская полиция в кузове грузовика. Об этом сообщает агентство France-Presse.

#BREAKING 178 Central American migrants rescued from truck in Mexico: official — AFP news agency (@AFP) 30 июля 2017 г.

По данным мексиканского портала Golpe Politico, грузовик с людьми, среди которых были и дети, нашли на шоссе между городами Матаморос и Пуэрто Хуарес в штате Веракрус. Сообщается, что по неизвестным причинам водитель автомобиля сбежал, оставив людей на дороге. Спустя несколько часов, изнывая от голода, люди обратились за помощью к местным жителям. Сообщается, что нелегалы намеревались пробраться в США.

Напомним, на прошлой неделе полиция Техаса обнаружила 38 мигрантов, которые находились в кузове припаркованного у супермаркета грузовика. Практически все они были сильно обезвожены и страдали от сильной жары: температура воздуха в эти дни достигала 38 градусов Цельсия. К сожалению, десять человек спасти не удалось. Водителю грузовика грозит смертная казнь.