Полиция Мексики обнаружила в грузовике 178 нелегалов из Центральной Америки

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Полиция Мексики обнаружила в грузовике 178 нелегалов из Центральной Америки

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Более полутора сотен нелегалов планировали попасть в США. Фото: © Golpe Politico

Водитель автомобиля сбежал, а голодные мигранты обратились за помощью к местным жителям.

178 нелегальных мигрантов из Центральной Америки обнаружила мексиканская полиция в кузове грузовика. Об этом сообщает агентство France-Presse.

По данным мексиканского портала Golpe Politico, грузовик с людьми, среди которых были и дети, нашли на шоссе между городами Матаморос и Пуэрто Хуарес в штате Веракрус. Сообщается, что по неизвестным причинам водитель автомобиля сбежал, оставив людей на дороге. Спустя несколько часов, изнывая от голода, люди обратились за помощью к местным жителям. Сообщается, что нелегалы намеревались пробраться в США.

Напомним, на прошлой неделе полиция Техаса обнаружила 38 мигрантов, которые находились в кузове припаркованного у супермаркета грузовика. Практически все они были сильно обезвожены и страдали от сильной жары: температура воздуха в эти дни достигала 38 градусов Цельсия. К сожалению, десять человек спасти не удалось. Водителю грузовика грозит смертная казнь.

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