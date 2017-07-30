Более 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

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Более 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

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Мужчина смотрит на дерево, поваленное сильным ветром на Тайване. Фото: © REUTERS/Tyrone Siu

По информации метеорологов, скорость ветра на острове достигает 119 километров в час.

Сильный тайфун обрушился на Тайвань, пострадало 82 человека. Как сообщает агентство Reuters, местные власти эвакуировали более 8,7 тысячи жителей острова в безопасные мета.

Стихия повредила также линии электропередачи — без света в настоящее время осталось более 100 тысяч домовладений. Школы и другие государственные учреждения закрыты, нарушено расписание железнодорожного сообщения, не работают некоторые ветки метрополитена.

Более 40 человек остаются заблокированы в опасных районах из-за наводнения.

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