Более 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване

По информации метеорологов, скорость ветра на острове достигает 119 километров в час.

Сильный тайфун обрушился на Тайвань, пострадало 82 человека. Как сообщает агентство Reuters, местные власти эвакуировали более 8,7 тысячи жителей острова в безопасные мета.

Стихия повредила также линии электропередачи — без света в настоящее время осталось более 100 тысяч домовладений. Школы и другие государственные учреждения закрыты, нарушено расписание железнодорожного сообщения, не работают некоторые ветки метрополитена.

Более 40 человек остаются заблокированы в опасных районах из-за наводнения.