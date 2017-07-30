Испанская "Барселона" стала победителем Международного кубка чемпионов

Победу в решающем поединке над принципиальными соперниками из "Реала" принёс удар Жерара Пике.

Каталонская "Барселона" в заключительном матче Международного кубка чемпионов со счётом 3:2 обыграла мадридский "Реал" и стала победителем турнира.

Сине-гранатовые быстро повели в счёте — благодаря голам Лионеля Месси и Ивана Ракитича счёт уже к восьмой минуте стал 2:0. Впрочем, ещё до перерыва сливочным удалось восстановить паритет, поэтому вторая 45-минутка началась при равном счёте.

Всего через несколько минут после перерыва защитник "Барселоны" Жерар Пике огорчил голкипера соперника Кейлора Наваса и принёс победу своей команде. Каталонцы завершили этот турнир со стопроцентным результатом, выиграв все три своих матча (со счётом 1:0 одолели английский "Манчестер Юнайтед", а итальянский "Ювентус" обыграли со счётом 2:1). "Реал" все три свои встречи проиграл.