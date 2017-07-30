В ДТП с участием автобуса под Саратовом пострадало 12 человек, один погиб

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который не справился с управлением.

Двенадцать человек пострадали и один погиб в результате столкновения автобуса, следовавшего из Тбилиси в Екатеринбург, и автомобиля ВАЗ в Саратовской области. Авария произошла около пяти часов утра по местному времени (4:00 мск).

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, который от удара опрокинулся.

Как стало известно Лайфу, сам предполагаемый виновник ДТП погиб. Из 36 человек, находившихся в автобусе, травмы различной степени тяжести получили 12 человек, но госпитализация потребовалась лишь шестерым.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники скорой медицинской помощи и полиция. Обстоятельства аварии устанавливаются.