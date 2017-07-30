МИД Польши пояснил позицию Варшавы по запуску санкционной процедуры ЕС

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало решение Евросоюза о запуске санкционной процедуры, заявив, что приняло к сведению решение Европейской комиссии.

Напомним, 29 июля Евросоюз пригрозил Варшаве санкциями из-за проходящей в стране судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, идёт вразрез с европейским законодательством. Особое недовольство вызвали вносимые поправки, касающиеся процедуры назначения и увольнения председателей судов, а также продления мандатов судей, достигших пенсионного возраста.

На эти претензии в МИД Польши ответили, что "роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, а другие действия, которые они совершают, не влияют на правовое положение сторон".

— Мы вновь подтверждаем нашу готовность предоставить Европейской комиссии развёрнутый ответ, — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Польши.