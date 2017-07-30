Полиция застрелила мэра филиппинского города во время антинаркотического рейда

Градоначальник вместе со своими помощниками и охранниками первым открыл огонь по стражам порядка.

Мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджиног, а также шестеро его помощников и телохранителей погибли от рук полицейских во время антинаркотического рейда.

Как сообщает телеканал ABC News, обвинённый в связях с наркокартелями градоначальник первым открыл стрельбу по блюстителям порядка, но был убит ответным огнём. Полицейским удалось задержать дочь Пароджинога, которая работала вице-мэром и помогала отцу отбиваться от правоохранителей.

Рейнальдо Пароджиног стал третьим мэром Филиппин, убитым полицейскими из-за подозрений в связях с наркомафией. Войну преступникам, занимающихся распространением наркотиков, объявил президент страны Родриго Дутерте.