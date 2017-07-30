Си Цзиньпин: В КНР необходимо создать самую мощную армию за всю историю

Об этом китайский лидер заявил в ходе выступления на военном параде по случаю 90-летия Народно-освободительной армии страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создания самой мощной армии за всю историю страны ради достижения своих целей и обеспечения собственной безопасности. Об этом он сказал в ходе выступления на военном параде по случаю 90-летия Народно-освободительной армии страны.

— Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за всё время народную армию, — заявил лидер КНР.

Также Си Цзиньпин добавил, что китайская армия способна одержать победу над любым захватчиком.

Ранее Лайф сообщал о том, что Китай впервые показал свою новейшую межконтинентальную ракету.