Си Цзиньпин: В КНР необходимо создать самую мощную армию за всю историю

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создания самой мощной армии за всю историю страны ради достижения своих целей и обеспечения собственной безопасности. Об этом он сказал в ходе выступления на военном параде по случаю 90-летия Народно-освободительной армии страны.
#BREAKING: Chinese President #XiJinping inspects military parade in Inner Mongolia, in celebration of PLA's 90th birthday #PLA90 pic.twitter.com/NI3NUcaUZj— People's Daily,China (@PDChina) 30 июля 2017 г.
— Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за всё время народную армию, — заявил лидер КНР.
Также Си Цзиньпин добавил, что китайская армия способна одержать победу над любым захватчиком.
Ранее Лайф сообщал о том, что Китай впервые показал свою новейшую межконтинентальную ракету.
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