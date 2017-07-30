Два бомбардировщика ВВС США пролетели над Корейским полуостровом

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Два бомбардировщика ВВС США пролетели над Корейским полуостровом

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Фото: © Staff Sgt. Steve Thurow/U.S. Air Force/Handout via REUTERS

Как сообщает Associated Press, американские военные назвали это ответом на ракетные испытания.

Два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным СМИ, самолёты, способные нести ядерные заряды, в сопровождении южнокорейских истребителей совершили полёт на низкой высоте и вернулись на базу на острове Гуам.

Сообщается, что американские военные назвали это ответом на испытания ракет в КНДР.

Напомним, ранее Северная Корея провела ночное ракетное испытание. Снаряд пролетел около тысячи километров и упал в центральной части Японского моря.

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