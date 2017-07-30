В Пакистане пассажирский фургон врезался в газопровод, 13 человек погибли

На месте страшной аварии сейчас работают сотрудники полиции, спасатели и медики.

Сегодня утром на севере Пакистана пассажирский фургон на полной скорости протаранил придорожный газопровод, в результате чего прогремел взрыв и автомобиль загорелся. Об этом сообщает телеканал Dunya.

В результате случившегося погибло по меньшей мере 13 человек. Ещё несколько получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, пожарные и медики. Что стало причиной столкновения фургона с газопроводом — выясняется.