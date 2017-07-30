Саакашвили собрался свергнуть Порошенко

Опальный грузинский лидер утверждает, что он и его соратники намерены вернуться на Украину на совершенно новые государственные посты.

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Киев и свергнуть президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Как утверждает опальный грузинский лидер, Порошенко в ходе своего визита в Грузию встретился с экс-премьером и миллиардером Бидзиной Иванишвили, где они договорились о предоставлении Украине поддельных доказательств, благодаря которым Саакашвили смогут обвинить в уголовных преступлениях.

— Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию. В новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдёт и в Украине. Произойдёт свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернёмся в Украину на совершенно новые посты, — заявил Михаил Саакашвили.

Он также подчеркнул, что для Петра Порошенко было бы самым выгодным задержать его в Киеве и передать грузинским властям, однако Иванишвили не желает нахождения Саакашвили в Грузии, так как это могло бы стать для него большой проблемой.

Напомним, что президент Украины лишил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили гражданства, после чего тот заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.