Путин принимает военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Петербурге

В празднике примут участие десятки кораблей, самолётов и вертолётов Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Президент РФ Владимир Путин принимает военно-морской парад в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Глава государства на катере обойдёт парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и поприветствует их экипажи.

Отметим, что в параде задействованы десятки кораблей, самолётов и вертолётов Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

После парада российский лидер примет участие в торжественном приёме, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ, а также посетит Никольский морской собор в Кронштадте.