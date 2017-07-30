Reuters: "Арабский квартет" может принять новые санкции против Дохи уже сегодня

Сегодня главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта проведут встречу и обсудят введение дополнительных экономических ограничений.

Четыре арабские страны могут принять решение о введении новых санкций в отношении Катара уже сегодня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание "Аль-Хаят".

Arab states expected to impose more sanctions on Qatar: newspaper https://t.co/Ue5K4Jcr7w — Reuters Top News (@Reuters) 30 июля 2017 г.

— Ожидается, что страны будут вводить санкции, которые будут постепенно влиять на экономику Катара, — цитирует Reuters источник арабской газеты.

Накануне, 29 июля, государственное информагентство Бахрейна сообщило, что король страны приветствовал сотрудничество четырёх стран в борьбе с терроризмом.

Напомним, о том, что ряд государств ввёл санкции в отношении Катара, стало известно в начале лета. Ограничения были введены якобы потому, что Доха финансирует террористов. Несколько дней назад Великобритания и США призвали прекратить бойкот Катара.