Reuters: "Арабский квартет" может принять новые санкции против Дохи уже сегодня

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Reuters: "Арабский квартет" может принять новые санкции против Дохи уже сегодня

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Сегодня главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта проведут встречу и обсудят введение дополнительных экономических ограничений.

Четыре арабские страны могут принять решение о введении новых санкций в отношении Катара уже сегодня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание "Аль-Хаят".

— Ожидается, что страны будут вводить санкции, которые будут постепенно влиять на экономику Катара, — цитирует Reuters источник арабской газеты.

Накануне, 29 июля, государственное информагентство Бахрейна сообщило, что король страны приветствовал сотрудничество четырёх стран в борьбе с терроризмом.

Напомним, о том, что ряд государств ввёл санкции в отношении Катара, стало известно в начале лета. Ограничения были введены якобы потому, что Доха финансирует террористов. Несколько дней назад Великобритания и США призвали прекратить бойкот Катара.

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