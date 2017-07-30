Число пострадавших при урагане на Тайване достигло 100 человек

Сегодня в стране набирает силы второй тропический шторм — "Хайтанг", который также принесёт обильные дожди.

Число пострадавших от тайфуна на Тайване, Китай, достигло 103 человек, тысячи людей эвакуированы, сообщает DNA. Таковы последствия тайфуна "Несат", отшумевшего вчера в островной китайской провинции. Сегодня в стране набирает силы второй тропический шторм — "Хайтанг".

Впервые за последние 50 лет на Тайване выпущено предупреждение сразу о двух тайфунах.

— "Хайтанг" набирает силу, он принесёт с собой сильные ливни в Центральном и Южном Тайване, которые начнутся сегодня ночью и продолжатся до завтрашнего дня, — говорится в прогнозе.

Вчера, 29 июля, большую часть Тайваня накрыло тайфуном "Несат". Рядом с уездом Илань массивные волны достигали более 14 метров, выпало почти 60 см осадков. Местные власти эвакуировали более 8,7 тысячи жителей острова в безопасные мета. Стихия повредила также линии электропередачи.