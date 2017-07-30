На Гавайях потерпел крушение легкомоторный самолёт, есть погибшие

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На Гавайях потерпел крушение легкомоторный самолёт, есть погибшие

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют, что могло стать причиной авиакатастрофы.

Сегодня на Гавайских островах в США потерпел крушение легкомоторный самолёт. Об этом сообщает телеканал FOX News.

В результате случившегося погибло четыре человека. Известно, что самолёт рухнул в горах на острове Оаху, а его обломки обнаружили сотрудники береговой охраны с вертолёта.

Сейчас на месте случившегося работает полиция. Что стало причиной авиакатастрофы — выясняется.

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