Путин отметил вклад ВМФ России в борьбу с терроризмом и пиратством

Сегодня глава государства принял парад по случаю Дня военно-морского флота, проходящий в Санкт-Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о заслугах отечественных моряков, отдельное внимание уделил модернизации флота и его вкладу в решение важнейших проблем современного мира.

— Сегодня многое делается для развития и обновления военно-морского флота, в строй вступают современные корабли, совершенствуется система подготовки личного состава. Сегодня ВМФ отвечает на новые вызовы, вносит вклад в борьбу с терроризмом и пиратством, — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что морское дело — это дело тех людей, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы отечеству.

— Моряками современного ВМФ будут гордиться дети и внуки. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине и нашему народу, — резюмировал президент.

Напомним, в параде по случаю Дня ВМФ задействована техника Балтийского, Северного и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

После торжественного парада Владимир Путин посетит приём, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ, и Никольский морской собор в Кронштадте.