BMW анонсировал новый кабриолет

Автоконцерн BMW заявил, что 17 августа в рамках Конкурса элегантности, который пройдёт в американском городе Пеббл-Бич, он намерен представить совершенно новый кабриолет.
Find out what is hiding in the dark on August 17th at Pebble Beach. pic.twitter.com/1SZp8w4VXR— BMW (@BMW) July 28, 2017
— Узнайте, что скрывается в темноте 17 августа в Пеббл-Бич, — говорится в сообщении компании.
Поклонники BMW уже принялись гадать, что же это будет за новинка. Кто-то предполагает, что автоконцерн выпустил обновлённую модель Z4, а некоторые уверены, что это не что иное, как 8-Series.
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