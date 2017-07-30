BMW анонсировал новый кабриолет

Поклонники марки с нетерпением ждут выхода новинки и уже гадают, какая именно это будет модель.

Автоконцерн BMW заявил, что 17 августа в рамках Конкурса элегантности, который пройдёт в американском городе Пеббл-Бич, он намерен представить совершенно новый кабриолет.

Find out what is hiding in the dark on August 17th at Pebble Beach. pic.twitter.com/1SZp8w4VXR — BMW (@BMW) July 28, 2017

— Узнайте, что скрывается в темноте 17 августа в Пеббл-Бич, — говорится в сообщении компании.

Поклонники BMW уже принялись гадать, что же это будет за новинка. Кто-то предполагает, что автоконцерн выпустил обновлённую модель Z4, а некоторые уверены, что это не что иное, как 8-Series.