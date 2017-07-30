BMW анонсировал новый кабриолет

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BMW анонсировал новый кабриолет

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Поклонники марки с нетерпением ждут выхода новинки и уже гадают, какая именно это будет модель.

Автоконцерн BMW заявил, что 17 августа в рамках Конкурса элегантности, который пройдёт в американском городе Пеббл-Бич, он намерен представить совершенно новый кабриолет.

— Узнайте, что скрывается в темноте 17 августа в Пеббл-Бич, — говорится в сообщении компании.

Поклонники BMW уже принялись гадать, что же это будет за новинка. Кто-то предполагает, что автоконцерн выпустил обновлённую модель Z4, а некоторые уверены, что это не что иное, как 8-Series.

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