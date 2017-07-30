В Туве шторм обрушил купол спорткомплекса

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В Туве шторм обрушил купол спорткомплекса

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<p>Фото: vk.com</p>

В Туве сильный шторм привёл к обрушению купола спорткомплекса "Субедей" в региональном центре Кызыле. Объект находился на реконструкции. Кроме того, частично нарушено электроснабжение и подтоплено несколько улиц. Пострадавших нет.

— Больше всего повреждения получили реконструируемый нами УСК "Субедей", где рухнул купол ледового зала, и здание Дома культуры села Бурен-Хем, здесь разрушена кровля, — сообщили в региональном правительстве.

Без электричества осталось около 18 тысяч человек. Работы по восстановлению продолжаются. По данным МЧС, скорость порывов ветра достигала 20 метров в секунду, осадков выпало 12 миллиметров. Штормовое предупреждение продолжает действовать.

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