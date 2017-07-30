В Японии провалился первый запуск частной ракеты

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В Японии провалился первый запуск частной ракеты

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Ракета MOMO. Скриншот видео Technologies for suborbital rocket by Interstellar Technologies Inc.

По данным разработчиков, сразу после старта произошёл сбой телеметрии и двигатель ракеты пришлось экстренно остановить.

Запуск произошёл 30 июля вечером (по местному времени) недалеко от города Таики на северном острове Хоккайдо. Вскоре после старта разработчики ракеты, частная компания Interstellar Technologies, объявили о том, что эксперимент прошёл неудачно.

Напомним, стоимость проекта, по разным оценкам, оценивается примерно в 50 млн иен (445 тысяч долларов). Высота ракеты составляет 9,9 метра. Объект рассчитан на доставку грузов до 20 килограммов на высоту до 120 километров.

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