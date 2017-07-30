В Японии провалился первый запуск частной ракеты

Запуск произошёл 30 июля вечером (по местному времени) недалеко от города Таики на северном острове Хоккайдо. Вскоре после старта разработчики ракеты, частная компания Interstellar Technologies, объявили о том, что эксперимент прошёл неудачно.
初めての日本民間開発の宇宙ロケット「MOMO」初号機の打ち上げ瞬間映像#momo_tf1 #abematv pic.twitter.com/HfJkWlNuec— ティーロッド (@_TeeRod) 30 июля 2017 г.
Напомним, стоимость проекта, по разным оценкам, оценивается примерно в 50 млн иен (445 тысяч долларов). Высота ракеты составляет 9,9 метра. Объект рассчитан на доставку грузов до 20 килограммов на высоту до 120 километров.
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