"У меня нет запасной жизни!" Туристы отказались лететь на неисправном самолёте

По словам отдыхающих, у лайнера "Турецких авиалиний" дважды отключалась электроника на заходе на взлёт.

Часть пассажиров рейса "Турецких авиалиний" 3978 Анталья — Москва отказалась лететь на самолёте из-за того, что при взлёте у него дважды отключалась вся электроника и глох двигатель. Об этом Лайфу рассказала одна из пассажирок рейса Елена Протопопова.

— После того как мы все сели в самолёт и все обычные процедуры перед полётом были сделаны, самолёт неожиданно "выключился" — погас экран, турбина заглохла, всё затихло, свет выключился, темно стало, — вспоминает Елена.

По словам туристки, когда всё заработало, самолёт снова вывели на взлётно-посадочную полосу. История повторилась — электроника снова отключилась.

— Мы стали спрашивать у стюартов, что происходит. Нам говорили, что просто небольшая проблема, техническая неполадка. Что произошло — никто не сообщал. Когда уже все начали рыдать, нам сказали, что была какая-то проблема с топливной системой, якобы недостаточно топлива было залито, — рассказывает туристка.

Самолёт начали чинить в аэропорту прямо с пассажирами на борту. Когда в салоне запахло бензином, началась паника — многие туристы отказались лететь этим рейсом.

— Женщины плакали. Нам подогнали трап, и около 25 человек вышли и отказались лететь, — рассказала Елена.

Самолёт должен был отправиться в 8:15. В итоге, как следует из информации на сайте "Турецких авиалиний", он вылетел в 11:01 и в настоящий момент находится в небе. Остальные пассажиры ожидают решения своей судьбы в аэропорту.