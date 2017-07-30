Жителям Западной Африки запретили бегать по городским улицам

По данным СМИ, местные спортсмены стучат по автомобилям, громко слушают музыку и ругаются матом.

Полиция Сьерра-Леоне запретила бег на улицах городов в соответствии с изложенными в конституции соображениями общественного порядка и безопасности. Об этом сообщает Africa News.

По словам полицейских, данный закон был принят из-за того, что бегуны доставляют массу неудобств местным жителям. Так, местные приверженцы ЗОЖ стучат по автомобилям, слушают громкую музыку и ругаются матом.

Согласно новому закону, бегать теперь можно только в зонах отдыха и на пляжах. Тех, кто решит позаниматься спортом за пределами этих зон, будут штрафовать.