Жителям Западной Африки запретили бегать по городским улицам

Полиция Сьерра-Леоне запретила бег на улицах городов в соответствии с изложенными в конституции соображениями общественного порядка и безопасности. Об этом сообщает Africa News.
По словам полицейских, данный закон был принят из-за того, что бегуны доставляют массу неудобств местным жителям. Так, местные приверженцы ЗОЖ стучат по автомобилям, слушают громкую музыку и ругаются матом.
Согласно новому закону, бегать теперь можно только в зонах отдыха и на пляжах. Тех, кто решит позаниматься спортом за пределами этих зон, будут штрафовать.
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