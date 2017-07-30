Генконсульство РФ не будет решать проблемы россиян, снявшихся с рейса из Антальи

Новые билеты на родину группе российских туристов придётся оплачивать из своего кармана.

Генконсульство РФ в Анталье не будет решать проблемы россиян, отказавшихся лететь на глохнувшем при взлёте самолёте "Турецких авиалиний" (рейс Анталья — Москва). Об этом Лайфу сообщила подруга одной из туристок, обращавшаяся в Генконсульство за помощью.

В личной беседе с девушкой дежурный дипломат консульства пояснил, что, по правилам международных перевозок, в случае отказа от перелёта договор о перевозке считается расторгнутым, а значит, теперь застрявшим в Турции туристам придётся самим покупать новые билеты и оплачивать проживание в стране до отправки также за свой счёт.

При этом представитель ведомства добавил, что все билеты на ближайшее время из Антальи в Москву распроданы.

Напомним, сегодня 23 российских туриста отказались вылететь рейсом Анталья — Москва "Турецких авиалиний" из-за того, что самолёт дважды глох при заходе на взлёт. Сейчас туристы находятся в аэропорту.