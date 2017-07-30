Рогозин рассказал, как румынский министр передумал лететь через Москву

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Рогозин рассказал, как румынский министр передумал лететь через Москву

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Дмитрий Рогозин. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Своё решение глава МИД изменил после инцидента с самолётом, на котором летел российский вице-премьер.

Министр иностранных дел Румынии Теодор-Виорель Мелешкану передумал лететь транзитом через московский аэропорт. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

— Их министр хотел пролётом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом, — сказал сегодня Рогозин журналистам.

Напомним, два дня назад власти Румынии не пропустили через воздушное пространство своей страны самолёт российской авиакомпании S7, на борту которого Рогозин среди других пассажиров летел в Молдавию.

Предлогом для отказа на пролёт было названо нахождение на борту некоего лица, находящегося под санкциями. Борт вернулся в Москву. Рогозин заявил, что Россия ответит на это адресными санкциями.

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