Рогозин рассказал, как румынский министр передумал лететь через Москву

Министр иностранных дел Румынии Теодор-Виорель Мелешкану передумал лететь транзитом через московский аэропорт. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.
— Их министр хотел пролётом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом, — сказал сегодня Рогозин журналистам.
Напомним, два дня назад власти Румынии не пропустили через воздушное пространство своей страны самолёт российской авиакомпании S7, на борту которого Рогозин среди других пассажиров летел в Молдавию.
Предлогом для отказа на пролёт было названо нахождение на борту некоего лица, находящегося под санкциями. Борт вернулся в Москву. Рогозин заявил, что Россия ответит на это адресными санкциями.
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